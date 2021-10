Liveticker: Babelsberg 03 erwartet Lok Leipzig um Ex-Coach Almedin Civa

Bevor die Champions-League-Kicker von RB Leipzig am Dienstag, im Rahmen der zweiten DFB-Pokalrunde, im Karl-Liebknecht-Stadion gastieren, ist für die Regionalliga-Fußballer des SV Babelsberg am Freitagabend noch Liga-Alltag angesagt. Um 19 Uhr ertönt der Anpfiff gegen ein anderes Team aus der Messestadt. Der 1. FC Lokomotive Leipzig um Ex--Nulldrei-Trainer und Vereinsikone Almedin Civa ist zu Gast.

Es ist das Duell des Tabellensiebten gegen den Tabellendritten, wobei beide Teams nur drei Punkte trennt. Die Hausherren sind in einer ordentlichem Form, verloren nur eins der letzten sechs Regionalligaspiele (1:2 gegen den Berliner AK). Die Civa-Elf kommt mit sechs Ligasiegen in Folge an den Babelsberger Park, schied vor knapp drei Wochen jedoch im Landespokal gegen Budissa Bautzen aus. Mit Mike Eglseder, Farid Abderrahmane, Bogdan Rangelov und Tom Nattermann steht zudem ein Quartett mit SVB-Vergangenheit im Kader der Sachsen - uninteressanter wird das Spiel dadurch sicher nicht.