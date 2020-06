Bundesliga im Liveticker: Union Berlin erwartet Schalke 04 zum Krisenduell

Auf Rechenspiele und Krisengerede hat Urs Fischer keine Lust. Vor dem Duell gegen den FC Schalke 04, den einzigen noch schlechter aus der Corona-Zwangspause gestarteten Bundesliga-Club, will sich der Trainer des 1. FC Union Berlin den Blick für die Realität bewahren. "Für mich ist das 10. gegen 14. und nicht 17. gegen 18. Ich schaue mir die ganze Spielzeit an und nicht den Moment", sagte der Schweizer vor der Partie der Eisernen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) im Stadion An der Alten Försterei. Im SPORTBUZZER-Liveticker verpasst ihr kein Foul, keinen Schuss und erst Recht kein Tor. Ab 15.15 Uhr berichten wir live aus Köpenick.