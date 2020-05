Bundesliga im Liveticker: Union Berlin empfängt Hertha BSC im Stadtduell

Sportlich geht es um die Fußball-Vorherrschaft in der Hauptstadt, aber bei den Menschen in Berlin auch um ein Stück Identität. Natürlich prallen am Samstag im nur 22 012 Zuschauer fassenden Stadion An der Alten Försterei, das zum Derby Rot gegen Blau-Weiß locker die fünffache Kapazität vertragen hätte, zwei völlig verschieden geprägte Fußball-Kulturen aufeinander.