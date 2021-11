1. FC Union gegen Hertha BSC. Die einst freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Fans der Hauptstadt-Klubs haben sich schon lange in eine gern gepflegte Abneigung verwandelt. Vor dem Berliner Derby an diesem Samstag (18.30 Uhr, Sky) in der Bundesliga ist eine Wiederholung des Krawall-Spiels vom November 2019 aber nicht die große Sorge. 22.012 Zuschauer dürfen erstmals in der Corona-Pandemie wieder im Stadion an der Alten Försterei sein. Das weckt Ängste vor vielen Ansteckungen. Die Klubs setzen auch auf die Vernunft der Besucher. Sportlich will die Hertha den vorbeigezogenen Rivalen endlich wieder einbremsen.