Bundesliga im Liveticker: Union Berlin empfängt Eintracht Frankfurt

Mit dem „Fischer-bleibt-Effekt“ will der 1. FC Union Berlin nach zuletzt zwei Niederlagen wieder punkten. „Bei jedem ist angekommen, was wir gegen Leverkusen nicht gut gemacht haben. Ich glaube nicht, dass wir wegen 30 schwacher Minuten unsere Tugenden verloren haben. Ich gehe davon aus, dass die Jungs bereit sind, eine Antwort zu geben“, erklärte Trainer Urs Fischer vor der Partie des Berliner Fußball-Bundesligisten am Freitag im Stadion an der Alten Försterei gegen Eintracht Frankfurt (20.30 Uhr). Ob das gelingt erfahrt ihr an dieser Stelle am Freitag ab 20.30 Uhr in unserem Liveticker: