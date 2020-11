Lizenzsystem, Obergrenze für Provisionen: FIFA plant Verschärfung der Regeln für Spielerberater

Der Fußball-Weltverband FIFA will die vor fünf Jahren gelockerten Regeln für Spielerberater wieder verschärfen und damit für mehr Transparenz sorgen. Wie der Verband in einer Videokonferenz mitteilte, hat am Donnerstag die dritte und abschließende Konsultationsrunde mit allen beteiligten Parteien begonnen. „Wir sind engagiert, einen Konsens und eine finale Vereinbarung zu erreichen“, sagte Emilio García Silvero, Direktor der Rechtsabteilung der FIFA. An den Beratungen sind Spieler, Klubs, Ligen und Mitgliedsverbände ebenso beteiligt wie Spielerberater.

