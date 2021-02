Lizenzspielerchef Kehl spricht BVB-Trainer Terzic Vertrauen aus: "Überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit"

Borussia Dortmund setzt trotz der anhaltenden sportlichen Probleme weiter auf Trainer Edin Terzic. "Es gibt von uns überhaupt keine Kritik an seiner Arbeit", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl am Sonntag gegenüber dem Kicker. Obwohl es unter der Regie des Favre-Nachfolgers in neun Bundesliga-Spielen bereits vier Niederlagen gab, hegt Kehl keine Zweifel: "Wir sehen jeden Tag wie Edin Terzic sowohl in fachlicher als auch in emotionaler Hinsicht mit den Spielern arbeitet. Wie akribisch er dabei zu Werke geht und wie klar er Problempunkte offen und ehrlich anspricht." Anzeige

Deshalb traut Kehl dem Coach "absolut" zu, "dass er mit der Mannschaft die Qualifikation zur Champions League erreicht". Nach dem 1:2 in Freiburg rangiert der BVB auf dem sechsten Tabellenplatz.

Der Trainer selbst sammelte zuletzt aber nur wenige Argumente für sich. Allerdings wird der vermeintliche Wunschtrainer des BVB erst im kommenden Sommer frei. Marco Rose könnte Borussia Mönchengladbach aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag dann verlassen. Rose selbst reagiert zunehmend genervt auf Fragen zu seiner Zukunft, beruhigt die Spekulationen aber auch nicht, weil er nicht klar dementiert und sich auch nicht klar bekennt. Gladbach-Manager Max Eberl ist jedoch weiter von einem Verbleib seines Erfolgstrainers überzeugt. "Zu 98 Prozent" sei Rose auch in der kommenden Saison der Übungsleiter bei der Borussia, sagte Eberl im Aktuellen Sportstudio.

Hamann glaubt an Trainer-Diskussionen Auch Sky-Experte Dietmar Hamann hatte die Trainer-Debatte um Terzic befeuert und die Möglichkeit von erneuten personellen Konsequenzen beim BVB betont. "Ich habe es schon vor ein paar Wochen gesagt: Dortmund muss aufpassen, dass es nicht untrainierbar wird. Einen Trainer haben sie schon verschlissen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Woche die Diskussionen beginnen, ob man nochmal etwas machen muss", hatte der Ex-Nationalspieler nach der Borussen-Pleite in Freiburg gesagt: "Ich bin gespannt, was in den kommenden Tagen passiert."