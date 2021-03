Lob für Nagelsmann: "Er war der Gewinner des Spiels" - Schweinsteiger traut RB Leipzig den Pokalsieg zu

RB Leipzig steht im DFB-Pokal-Halbfinale. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann besiegte am Mittwochabend den VfL Wolfsburg mit 2:0 . "Wir wollten weiterkommen, haben ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert und stehen jetzt im Halbfinale. Wir hoffen, dass die DFB-Pokalreise noch weitergeht", sagte Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff nach dem Sieg am ARD-Mikro.

Für Studio-Experte Bastian Schweinsteiger war die Taktik-Umstellung von Nagelsmann in der zweiten Halbzeit der entscheidende Faktor für den Pokal-Triumph. "Für mich ist Julian Nagelsmann mit seiner Systemumstellung der Gewinner des Spiels", sagte der Weltmeister von 2014. RB-Kapitän Willi Orban musste in der Halbzeit verletzt in der Kabine bleiben. Aber anstatt einen Abwehrspieler zu bringen, entschied sich der Leipzig-Trainer Mittelfeldspieler Amadou Haidara einzuwechseln und auf Dreierkette umzustellen. "Wir wollten ein bisschen offensiver werden, hatten dann viel mehr Ballgewinne und viel mehr gute Umschaltgewinne", sagte Nagelsmann.