Lob hier, Frust da: Schumacher und Vettel erleben unterschiedlichen Saisonstart

Nach den ersten beiden Saisonrennen und vor dem Grand Prix am Wochenende in Portugal sieht die Bilanz der deutschen Formel-1-Piloten Sebastian Vettel und Mick Schumacher unterschiedlich aus – genau wie die Einschätzung der Experten dazu. Das Überraschende dabei: Debütant Schumacher schneidet besser ab als der viermalige Weltmeister Vettel, der bei Aston Martin nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre bei Ferrari einen Neustart schaffen wollte.

Denn auch wenn sich Mick Schumacher derzeit in Geduld üben muss, da sein Haas-Ferrari wie erwartet nur in der hintersten Region des Feldes zu finden ist und sich mangels größerer Weiterentwicklungen in dem finanzschwachen Team daran auch im Laufe des Jahres kaum etwas ändern wird: Sein erstes und eigentlich auch einziges Ziel in dieser Saison scheint er relativ sicher zu erreichen. Das Duell gegen seinen Teamkollegen Nikita Mazepin scheint er souverän zu gewinnen. Den russischen Milliardärssohn, der in erster Linie durch wiederholte Fehler auffällt, hatte Mick in den ersten beiden Rennen locker im Griff.

Auch deshalb, weil er nicht versucht, aus übertriebenem Selbstbewusstsein oder Ehrgeiz heraus mit dem Auto deutlich mehr zu wollen, als technisch möglich ist. Auch wenn ihm das alles andere als leicht fällt. „Ich mag es nicht, wenn ich nicht Erster bin, also ist es eine Art Folter, hinten zu fahren, ohne echte Konkurrenz“, sagte er beim britischen Channel 4. Aber er hat sich selbst eine spezielle Ausweichstrategie geschaffen: „Ich baue mir deshalb einen eigenen Grand Prix.“ Gegen die Konkurrenten, die noch einigermaßen in Reichweite sind, also vor allem die Williams-Piloten. „Wenn ich beispielsweise Nicholas Latifi vor mir habe oder George Russell, dann ist es für mich so, dass sie die Führenden sind und ich sie einholen muss. Das ist das Spiel, das ich spiele, um immer motiviert zu bleiben, um immer weiter zu pushen und immer 100 Prozent zu geben.“

Der Aston Martin ist nicht so gut, wie es Vettel und das Team erwartet hatten

Sebastian Vettel dagegen muss sich von vielen Seiten sogar Häme anhören, vor allem aus England. Ein Auftaktwochenende mit groben Patzern in Bahrain, auch zuletzt in Imola wieder langsamer als Teamkollege Lance Stroll, im Rennen dann zugegebenermaßen auch von unverschuldetem Pech verfolgt: Trotzdem muss der Heppenheimer bei allem öffentlich verkündeten Optimismus und Durchhalteparolen aufpassen, sich nicht gleich wieder in eine Negativspirale hineinzudrehen.