Lob vom Gegenüber: FC Eldagsen und 1. FC Sarstedt haben Respekt vor direktem Duell

Was sagt Holger Gehrmann über den momentan noch nicht sonderlich erfolgreichen (ein Punkt aus sechs Partien) Aufsteiger aus dem Landkreis Hildesheim, und welche Assoziationen kommen dessen Spielertrainer Marc Vucinovic über seinen so lala gestarteten Gastgeber in den Sinn?

Nur auf sich selbst, aber nicht auf den Gegner schauen. Sein eigenes Spiel ohne Rücksicht auf die Taktik des Kontrahenten durchziehen. Gern verwendete Trainerweisheiten. Kehren wir doch vor dem Duell der Teams zweier reiner Fußballvereine in der Landesliga Süd zwischen dem FC Eldagsen und dem 1. FC Sarstedt am Samstag (16 Uhr) das Ganze einfach mal um – und lassen die beiden Übungsleiter ausschließlich über die Konkurrenz sprechen.

Eldagsen eine "richtige Mannschaft“

Kurze Denkpause bei Gehrmann, ein überraschtes Lachen bei Vucinovic – dann geht’s los. Die ultimative Lobhudelei ist dabei zwar nicht herausgekommen, Respekt für den Gegner allerdings schon. So äußert Gehrmann dann auch einigermaßen großes Erstaunen über das bisher maue Abschneiden des Neulings. „Sie haben körperlich gute Kicker dabei“, sagt der Eldag­ser Coach, „und sind nach vorne mit ihrer individuellen Klasse richtig gefährlich.“ Warum sie dennoch Schlusslicht sind? Dazu später mehr.

„Gegen einen Tabellenletzten will man natürlich nichts liegen lassen“, sagt Vucinovic und versetzt sich sogleich in Gehrmanns Lage. Er erwarte ein Duell mit einer „richtigen Mannschaft“, sagt der Sarstedter, der selbst bei der Partie am Samstag nicht anwesend sein wird. „Wie vor dem Spiel – auch die von der Bank – alle einen Kreis machen und sich abklatschen. Daran sieht man, dass das alles Jungs sind, die richtig zusammenhalten. Und so treten sie dann auch im Spiel auf.“

Die Eldagser kultivierten eine eher einfachere Spielweise mit vielen langen Bällen, bemerkt der frühere Bundesliga-Profi. Was ausdrücklich nicht heißen soll, dass da eine leichte Aufgabe bevorstünde, denn „für uns ist in dieser Liga kein Spiel einfach“, so der 32-Jährige. Doch ein paar Lücken hätte er im schwarz-gelben Gefüge durchaus entdecken können, gibt er schmunzelnd preis. Welche? Trainergeheimnis.