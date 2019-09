"Was der kann, ist Wahnsinn": Wird Haraguchi für Hannover 96 doch noch wertvoll?

Auf der Suche nach 96-Spielern, die den Unterschied machen könnten zum Zweitliga-Brei, landet man zwangsläufig bei Genki Haraguchi. Ein Profi im besten Fußballalter mit seinen 28 Jahren, der 50 Länderspiele gemacht und dabei zehn Tore erzielt hat. Im WM-Achtelfinale 2018 gegen Belgien schoss er Japan sogar in Führung – er kann es also. Getroffen hat er seitdem in 34 Spielen für 96 noch immer nicht – aber seine Leistung zuletzt beim 2:1 in Kiel gehörte zum Besten, was von ihm zu sehen war. Beim 96-Chef nährt das die Hoffnung, dass Haraguchi jetzt in eine tragende Rolle hineinwächst. „Genki ist ein toller Kicker“, lobt Martin Kind. „Er braucht Vertrauen, und wenn ihm das erste Tor gelingt, wird ihm das mehr Selbstbewusstsein und einen Schub geben.“

Slomkas Forderung: Trainingsleistungen im Spiel zeigen 4,5 Millionen Euro hat 96 in Raten an Hertha BSC für ihn gezahlt, der Vertrag läuft noch bis Juni 2021. Noch wartet Mirko Slomka auf den Durchbruch, beim Training hatte er so manches zu kritisieren, auch gestern wieder beim Übungsspiel vier gegen vier. „Genki, verteidigen, verteidigen, was machst du nur?“, schaltete sich der Coach ein. Grundsätzlich hat Slomka aber Haraguchis Potenzial erkannt. „Jeder, der das Training sieht, sieht es: Was der kann, ist Wahnsinn“, meinte Slomka vor dem Kiel-Spiel. „Dass der nicht jedes Mal spielt und jedes Mal ein Tor macht, ist für mich ein totales Rätsel. Es ist auch seine Aufgabe, zu sagen: Das, was ich im Training leiste, zeige ich jetzt im Spiel.“

Haraguchi sucht noch seine feste Position Es ist dann aber auch Traineraufgabe, den Spieler auf die richtige Position zu stellen. Auch unter Breitenreiter und Thomas Doll wurde Haraguchi in der Vorsaison auf dem Platz herumgereicht, spielte: Rechtsverteidiger, Links- und Rechtsaußen, im offensiven und zentralen Mittelfeld. In Kiel begann er links vorn, dann zog ihn Slomka nach rechts vorn – auch, wie er sagte, um ihn an der Seite der Trainerbank besser ansprechen zu können. Haraguchi wirkte in der gesamten Partie zweikampfstärker, lief Bälle gut ab – und hätte auch den ersten Assist verdient gehabt. "Er kann ein ganz werthaltiger Spieler werden" Haraguchi setzte mit einem Traumpass Cedric Teuchert ein, der die sehr gute Chance aber nicht nutzen konnte. Es sind Szenen wie diese, die Kind veranlassen, auf den Japaner zu bauen. „Er kann ein ganz wichtiger und werthaltiger Spieler für die Mannschaft werden“, meint der 96-Boss.

Lieferdruck für Haraguchi Fürs mal wieder richtungsweisende Spiel gegen Nürnberg am kommenden Montag sollte Haraguchi jedenfalls gesetzt sein. Wie Slomka überhaupt eine Formation gefunden zu haben scheint, auf die es sich zu vertrauen lohnen könnte. Haraguchi hat dabei noch besonderen Lieferdruck. Bei seinem Dienstantritt in Hannover versprach er für die erste Saison zehn Scorerpunkte, also Tore und Torvorlagen. Zum Abstieg trug er dann nur vier Vorlagen bei. In dieser Saison steht das Konto noch bei null. Wenn er wirklich wichtig werden will, sollte er nun zumindest das Scorer-Versprechen der Vorsaison einlösen.

