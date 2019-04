Lob von Thomas Doll: Hendrik Weydandt lässt Hannover 96 gegen Gladbach hoffen

Aber es ist ja noch nicht vorbei. 40 000 Zuschauer erwartet 96 am Samstag gegen Gladbach – die wollen unterhalten werden. Das sind ja schließlich keine Gaffer, die da­bei sein wollen, wenn der nächste 96-Unfall passiert. Und so viele Möglichkeiten, 96 in der Bundesliga zu sehen, wird es ja aller Voraussicht nach auch nicht mehr geben. Drei Spiele bleiben in Hannover, gegen Gladbach, Mainz und Freiburg – drei auswärts in Berlin, München und Düsseldorf.

Zurück zum Sport – die Entlassung des Managers und die Gestaltung der Zu­kunft bestimmten ja zuletzt die Tagesordnung bei Hannover 96, was den Serienverlierern auch ganz gelegen ge­kom­men sein dürfte. Letzter der Tabelle mit 14 Punkten – was soll man da noch groß sagen?

39 Punkte holte Hannover 96 in der Vorjahressaison 2017/18: und damit den 13. Platz. Nur sechs Punkte entfernt stand der VfL Wolfsburg auf dem Relegationsplatz. ©

Wenn man nach einer möglichst positiven Erscheinung in der 96-Finsternis sucht, dann findet man Hendrik Weydandt. In Wolfsburg hat der 23-Jährige beim 1:3 zuletzt sein fünftes Saisontor er­zielt, er ist der beste 96-Torjäger. „Seine Entwicklung ist beeindruckend“, lobt Doll, „er ist bodenständig, ein klasse Typ, dem nichts zu Kopf gestiegen ist."

Klingt fast so, als wäre so eine branchenübliche Nebenwirkung zu erwarten gewesen. „Er kommt ja aus einer anderen Welt“, erklärt Doll. Im Sommer von Germania Egestorf/Langreder aus der Re­gio­nal­li­ga eigentlich nur für die Reserve geholt, schoss er sich schnell zu den Profis hoch. „Er versucht sich ständig zu verbessern“, sagt der Trainer. Dazu ist Weydandt ein Vorbild an Einsatzbereitschaft: „Er marschiert vorweg und arbeitet für drei Mann.“

Damit ist der Mann, der aus den Tiefen der Kreisliga kommt, so ziemlich der Gegenentwurf zu Walace. „Er hat gemerkt, dass wir ein, zwei Gänge hochschalten müssen“, sagt Doll zu dem brasilianischen Olympiasieger, „in so einer Phase geht es nicht um Nationalspieler oder wie teuer je­mand gewesen ist, sondern da­rum, dass wir PS auf den Platz kriegen.“ Weil der 24-Jährige nicht richtig Gas gab, ließ ihn Doll zu­letzt weg.

An den beiden Personalien zeigt sich das dollsche Dilemma: Ein hochveranlagter Brasilianer, dem mit Superstar Neymar 2014 die Goldmedaille umgehängt wurde, kommt nicht in die nötigen ho­hen Gänge. Hochtourig agiert da­ge­gen der Spieler, der vor vier Jahren noch in Groß Munzel kickte. Das könnte durchaus auch als Hinweis für die Zukunftsplanung gelten, auf welche Spieler mit welchen Eigenschaften 96 künftig bauen sollte. Und jetzt zurück zum Sport.