Von Lobeshymnen bis Djokovic-Häme: Die Netzreaktionen zum Nadal-Triumph bei den Australian Open

Überwältigt fiel Rafael Nadal nach seinem denkwürdigen 21. Grand-Slam-Triumph auf die Knie und hielt sich ungläubig die Hände vors Gesicht. Mit einem imposanten Kraftakt hatte der Spanier einen 0:2-Satzrückstand gedreht und sich den Titel gesichert. 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5 hieß es nach 5:24 Stunden gegen seinen russischen Widersacher Daniil Medwedew . "Es ist eines meiner emotionalsten Matches in meiner Tennis-Karriere - und diesen Moment mit dir zu teilen, das ist eine Ehre für mich" , sagte Nadal sichtlich bewegt und drehte sich immer wieder zu Medwedew um. "Das wird unvergessen und für den Rest des Lebens in meinem Herzen bleiben", versicherte der große Kämpfer.

" Es war ein Tag für die Tennisgeschichte! ", schwärmte auch TV-Experte Boris Becker bei Eurosport. Damit sprach der ehemalige deutsche Tennis-Star den Zuschauern des packenden Endspiels aus der Seele. Im Netz häuften sich die Lobeshymnen für den siegreichen Nadal. "Mit allen Umständen ist das in Summe die beste Leistung, die ich im Tennis in den letzten 10 Jahren gesehen habe!", schreibt ein User auf Twitter. "Eins der größten, wahrscheinlich das größte Comeback der Tennisgeschiche" , sagt ein anderer. Auch aus der Sport-Branche gab es Zuspruch für die Leistung des Tennis-Superstars. Real-Madrid-Profi Toni Kroos ließ die Bilder für sich sprechen: "Rafael Nadal. That's the tweet" (dt.: Rafael Nadal. Das ist der Tweet).

Die Netzreaktionen zum Nadal-Coup im Überblick:

Wahnsinns Leistung #Nadal !! 21. Grand Slam Titel! Wer hätte das gedacht? Hut ab! Oder wie sie in Spanien sagen: Me quito el Sombrero🇪🇸🤗😍

Häme für Djokovic

Unter das weitreichende Lob für Nadal mischte sich mit Blick auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic, der infolge des Einreise- und Impf-Wirbels nicht an den Australian Open teilgenommen hatte, auch Häme. "Das passiert wenn man sich Impfen lässt", schrieb ein Twitter-User. Im Fokus stand nach dem Ärger um den Serben jedoch spätestens beim unterhaltsamen und sportlich anspruchsvollen Endspiel in weiten Teilen wieder das Sportliche. Und das hatte es in sich: Auf den Tag genau zwei Wochen nach der erzwungenen Djokovic-Ausreise aus Australien setzte sich Nadal in einem faszinierenden Grand-Slam-Rennen vor dem Serben und dem Schweizer Roger Federer an die Spitze. Seine beiden Rivalen haben 20 Trophäen dieser wichtigsten Kategorie gesammelt - wie Nadal bis zu diesem verrückten Finaltag.