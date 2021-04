Loch im Netz: Kuriose Tor-Panne verzögert Topspiel-Anpfiff zwischen Leipzig und Bayern

Leipzig. Was war denn da los? Kuriose Szene unmittelbar vor Beginn des Spitzenspiels zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München: Nach der Seitenwahl nahm FCB-Keeper Manuel Neuer seinen Kasten in Besitz, unmittelbar vor dem verwaisten Block B der Red-Bull-Arena. Der Welttorhüter entdeckte ein Loch in den Maschen - und schritt selbst zur Tat. Mit einem Handtuch ging der 35-Jährige geistesgegenwärtig zu Werke. Eigentlich eine 1A-Heimwerkerlösung.

