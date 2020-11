Lockdown für die 3. Liga: Profitum oder nicht? Das muss jetzt die Politik entscheiden

Das hängt von den Verordnungen der Ministerien ab. Bis auf wenige Ausnahmen bekommen bei den Männern in der 3. Liga alle Spieler Geld. Eine Anfrage des DHB an die Sportminister der Bundesländer, um die Definition des Be­griffs Profisport zu klären, wurde noch nicht abschließend beantwortet. Zu klären ist, ob als Profi nur derjenige gilt, der seinen Lebensunterhalt ausschließlich mit Sport be­strei­tet. In den Verordnungen der Bundesländer gibt es unterschiedliche Re­ge­lun­gen. Niedersachsen definiert als Pro­fi­sport­ler solche, die „einer Mannschaft angehören, die aus Sportlerinnen oder Sportlern besteht, die ihre Sportart berufsmäßig ausüben“.

Welche Bedeutung hat die Entscheidung für die Jugend-Bundesligen?

Im Jugendbereich geht es nicht um die Frage, ob Geld verdient wird, sondern ob die Spieler Kaderathleten sind. Ohne Spielerlaubnis besteht für diese Trainingsverbot. Das beträfe die Mädchen des TV Hannover-Ba­den­stedt und die Jungen der TSV Burgdorf und würde diese nach der Zwangspause im Frühjahr erneut zurückwerfen.

Wie sehen die Sportler die Pause?

Die Trainer Robin John (HSV Hannover) und Davor Dominikovic (TuS Vinnhorst) hoffen, „dass es so schnell wie möglich weitergeht“. Sie sprechen für die überwiegende Anzahl der Spieler. Bei den Frauen ist das Meinungsbild anders. Der Hannoversche SC hatte deshalb in der vergangenen Woche das für Sonntag angesetzte Spiel gegen den ASC Dortmund in Abstimmung mit dem Gegner vom Staffelleiter absetzen lassen. „Man muss auch an die Helfer denken, die bei den Spielen im Einsatz sind. Ich möchte die Verantwortung dafür nicht übernehmen“, sagt Trainer Thomas Löw.

