Wegen erneutem Lockdown: Djokovic-Spiel bei Australian Open unterbrochen - Fans müssen nach Hause

Das gab es noch nie! Mitten im vierten Satz musste das Tennis-Spiel zwischen Novak Djokovic und Taylor Fritz bei den Australian Open am späten Freitagabend Ortszeit unterbrochen werden. Der Schiedsrichter musste die Zuschauer aus dem Stadion schicken. Der Grund ist ein erneuter Lockdown in der australischen Region um Melbourne.

Weil für Melbourne wegen des Corona-Ausbruchs in einem Flughafen-Hotel ein fünftägiger Lockdown verhängt worden ist, geht das erste Grand-Slam-Turnier der Saison vorerst ohne Zuschauer weiter. Während des Lockdowns, der am Freitag um 23.59 Uhr im gesamten Bundesstaat in Kraft treten sollte, bleiben Schulen und Geschäfte geschlossen, Restaurants dürfen nur Speisen zum Abholen anbieten. Menschen dürfen ihre Häuser und Wohnungen nur für wichtige Dinge verlassen, außerhalb der eigenen vier Wände herrscht Maskenpflicht.