Saison annullieren? Das sagen Hannovers Bezirksligisten zum Lockdown

Spielertrainer Steffen Dreier weiß folglich nur zu gut, wie es sich anfühlt, wenn das Virus einem bedrohlich nahe rückt – und was alles dranhängt, wenn man, sei es auch nur indirekt, davon betroffen ist.

Die Bezirksligamannschaft des TSV Kolenfeld zählt zu den Teams, die bereits einen bestätigten Corona-Fall in ihren Reihen hatten. Zwei Wochen befanden sich die Akteure des ungeschlagenen Tabellendritten der Staffel 4 in häuslicher Quarantäne.

„Das Ganze hat über den sportlichen Bereich hinaus enorme Auswirkungen auf das private und berufliche Umfeld. Nicht jeder Arbeitgeber hat Verständnis dafür, wenn man wegen eines Hobbys für zwei Wochen in Quarantäne ist", sagt Dreier. "Deshalb halte ich den Lockdown im Amateurfußball für absolut richtig – ebenso die am Donnerstag vom Bezirk getroffene Entscheidung, den Spielbetrieb sofort einzustellen. Wir hatten uns ohnehin entschlossen, nicht anzutreten.“

"Unmöglich"

Dreier geht davon aus, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr angepfiffen werden. „Wenn im November nicht trainiert werden darf, können wir im Dezember unmöglich sofort wieder in den Wettkampf einsteigen. Unabhängig davon, ob das Wetter es überhaupt zuließe. Das würde für uns bedeuten, dass wir im nächsten Jahr noch sieben Spiele der Play-Off-Vorrunde in vier englischen Wochen austragen müssten - rein theoretisch ist das machbar, aber ich halte es für unrealistisch."

Damit sei der geplante Modus mit den Vorrundenstaffeln und anschließenden Abstiegs- oder Aufstiegsrunden wohl schon jetzt über den Haufen geworfen. „Eventuell muss die Saison annulliert werden. Und es finden nur noch Spiele auf freiwilliger Basis statt. So sehr wir unser Hobby auch lieben, in einer Situation, in der es um die Gesundheit, um Arbeitsplätze und Existenzen geht, muss der Fußball hintenan stehen. Wir werden jetzt wieder die Runtastic-App bemühen, um zumindest ein bisschen in Tritt zu bleiben.“

"Momentan passt der Fußball nicht rein"

„Es gibt grundsätzlich und insbesondere in diesen Corona-Zeiten Dinge im Leben, die deutlich wichtiger sind – momentan passt der Fußball nicht rein, so sehr wir das auch bedauern“, sagt Markus Olschar. Der Trainer des SV 06 Lehrte, Fünftplatzierter der Staffel 5, ist ebenfalls davon überzeugt, dass der Verband dieses Jahr kein Spiel mehr ansetzen wird und es direkt in die Winterpause geht.

„Aus meiner Sicht liegt die einzig vernünftige Lösung darin, am 21. März wie geplant mit dem ersten Spieltag der Auf- beziehungsweise Abstiegsrunden zu beginnen. Soweit es Corona dann zulässt. Dass die Vorrunde zu Ende gespielt werden kann, sehe ich nicht, also sollten die Platzierungen über die Quotienten-Regel ermittelt werden. Für uns heißt das, wir machen jetzt Schluss und starten Mitte Februar wieder in die Vorbereitung.“