"2020 werden wir nicht mehr spielen“: Das sagen die Vereine der Landesliga Nord zum Lockdown

Jetzt haben sie es wieder gemacht: Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben Bundesregierung und Ministerpräsidenten dem gesamten Land einen Shutdown verordnet. Und folgerichtig geht auch der Amateurfußball in den vorzeitigen Winterschlaf.

Überrascht vom Lockdown war keiner der Trainer. In der Nordstaffel bringt es Thassilo Jürgens, Coach des Tabellenführers STK Eilvese, folgendermaßen auf den Punkt: „Es war nur eine Frage der Zeit. Ein bisschen offen war vielleicht, inwieweit es den Freizeitsport betrifft, weil es ja nicht wirklich Probleme mit Corona-Fällen gegeben hat.“

Da kaum damit zu rechnen sei, dass nach der November-Pause im Dezember – zudem noch ohne vorherige Übungseinheiten – gespielt werde, hätten die Spieler jetzt erst einmal Pause. „Sie haben alle ein Laufprogramm und ihr Stabi-Übungen, mehr gibt’s derzeit nicht.“

"Werden kaum wie geplant durchkommen"

Entscheidend werde sein, wann man wieder auf den Platz dürfe und mit wie viel Personen. „Die Pläne haben wir natürlich. Wir können schnell reagieren, ob in Kleingruppen oder als gesamte Mannschaft.“ Ziel sei es, diese Corona-Saison irgendwie zu Ende zu bringen. „Wir wollen in erster Linie die Klasse halten, entweder, indem wir in der Vorrunde unter die ersten drei kommen oder über die Abstiegsrunde.“

Sein Kollege Marko Orsolic sieht dem weiteren Saisonverlauf eher skeptisch entgegen: „Dieses Jahr werden wir nicht mehr spielen“, sagt der Coach des TSV Stelingen. Und mit Blick darauf, dass allein in der Vorrunde noch zwölf Begegnungen zu absolvieren seien und es im Winter und Frühjahr ja gewöhnlich witterungsbedingt regelmäßig zu Ausfällen komme, prognostiziert Orsolic fatalistisch: „Die Saison werden wir kaum wie geplant durchbekommen.“ Ergo gebe es für die Spieler aktuell auch keine konkreten Vorgaben. „Die Jungs gehen laufen, wenn ihnen danach ist.“

„Jetzt ziehen wir wieder eine Fresse“

Für Pascal Preuß ist die aktuelle Situation ein wenig wie ein Déjà-vu. „Im vergangenen Frühjahr waren wir gut drauf, und dann wurde nach dem 10:0 in Barsinghausen der Stecker gezogen“, erinnert sich der Coach des TSV Krähenwinkel/Kaltenweide. „Jetzt erwischt es uns nach zuletzt vier Siegen in Folge wieder. Beschissener hätte es nicht laufen können.“

Nach dem jüngsten Pokal-Triumph gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen habe man noch ordentlich gefeiert, „jetzt ziehen wir wieder eine Fresse“.