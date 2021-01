DFB-Chefausbilder fordern neue Haltung zu Kinderfußball: "Fokus auf den Menschen"

Die Bilder der Saison 2020/21 in Hannovers Amateurfußball

Dugandzic : Es gibt eine schöne Studie zum Thema: Warum spielen Kinder Fußball? Unter den Top-10 steht nicht einmal: Weil ich gewinnen will. Es geht um das Spielen um des Spielen willens, es geht um das Erlebnis. Leider sind die Kinder dessen etwas beraubt worden. Die zweite Komponente ist: Die Kinder wollen Zeit verbringen mit anderen, die ihnen am Herzen liegen. Wenn dann ein Trainer kommt, der zuhört, Verständnis hat für die Situation, dann wird der Trainer seine Spieler eher für sich gewinnen.

Ob das genügt? Die Kinder wollen doch Fußball spielen, was aktuell nicht geht.

Dugandzic : Nicht nur. Die Probleme kommen jetzt verdichtet. Das Wichtigste ist: Fragen Sie ihre Spielerin nach dem Warum! Suchen Sie den persönlichen Kontakt, sehen Sie den Menschen, nicht nur die Spielerin. Dann muss man zuhören und sich für den Menschen interessieren. Das ist vielleicht die große Chance: Zeit zu haben für den Menschen. Wenn ich das Gefühl vermitteln kann, dass ich mich freue, dass dieser Mensch Teil der Gruppe ist und dazugehört, dann bin ich nah dran an dem Grund, warum Kinder gern beim Sport sind.

Nadler : Die Jugendlichen fühlen sich bei den digitalen Medien vielleicht eher abgeholt als wir Trainer. Die Chancen der digitalen Medien liegen darin, dass es Stärken gibt, die wir nutzen können. An der Stelle sollten wir auch Hemmschwellen abbauen. Wir benötigen eine Haltungsänderung und nicht die Einstellung: Bringt doch alles nichts, ich gehöre auf den Fußballplatz. Den Fokus auf den Menschen zu legen, ist dabei elementar wichtig.

Dugandzic : Meine Empfehlung ist, digitale Medien zu nutzen, aber in diesem Rahmen bestmöglich den direkten Kontakt zu suchen. Daher würde ich den Videocall dem Telefonat vorziehen. Wenn ich Reaktionen auch sehen kann, dann schafft das Verbundenheit. Das Mindeste ist, das Telefon in die Hand zu nehmen und anzurufen.

Einfach gesagt. In Trainingssituationen ist das einfacher, weil der direkte Kontakt da ist. Funktioniert das mit Videos, mit Telefonaten und mit Textnachrichten?

Die Erfahrungen der Trainer aus dem ersten Lockdown war doch eher, dass Trainingsvideos zu Beginn interessant sind, aber dann doch langweilig. Man wird als Trainer im Video reduziert auf die Rolle des Vormachers. Ist dies das Maximum, was wir tun können?

Dugandzic: Ich denke nicht. Der DFB hat zum zweiten Lockdown die Serie „Movember“ aufgelegt, unter anderem mit Videos. Natürlich kann man sagen: Da macht ja einer nur was vor. Aber das Gegenteil ist der Fall. Während der Live-Einheiten gibt es einen Chat. In einer Stunde kommen 250 Fragen rein. Dabei geht es nicht um die reine Ausführung, sondern um andere Dinge, um den Umgang mit Verletzungen oder darum, wann wir endlich wieder auf den Platz dürfen. Uns wird die Hand entgegengestreckt, wir sollten sie nehmen. Das ist unsere Aufgabe: Wir sind nicht nur Übungsleiter, sondern Trainer und in der nächsten Stufe der Coach.

Nadler: Die Kreativität der Spielerinnen und Spieler sollten wir nicht unterschätzen. Das hat auch etwas mit Haltung zu tun, der Trainer kann auch Aufgaben an Spieler abgeben: Leute, dreht mal einen Supertrick in der E-Jugend und schickt das Video in die Gruppe. Die anderen machen das vielleicht nach. Wir brauchen als Trainer auch die Haltung, aus der Rolle des Vormachers rauszugehen, uns zurückzunehmen und den Spielern den Raum geben.

Dugandzic: Ein Beispiel. Ein Trainer hat mir erzählt, er macht Taktiktraining. Ich frage: Wie soll das gehen? Er spielt FIFA im Multiplayer-Modus, mit elf Spielern in einer Mannschaft, jeder auf seiner Position. Eine coole Idee als Alternative in dieser schwierigen Zeit, wie ich finde. Da geht es gar nicht, dass der Trainer reinruft oder Hinweise gibt, weil er physisch gar nicht dabei ist. Dadurch befähigt der Trainer den einzelnen, auf den Positionen im Mannschaftsgefüge selbst zu entscheiden.