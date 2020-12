Für Solisten geht noch was: Im Lockdown bleibt Individualsport erlaubt

"Sport ist wichtig für Körper und Geist"

Dazu Raik Packeiser, Präsident des Tennisverbandes Niedersachsen-Bremen (TNB): „Sport ist gerade in diesen Zeiten wichtig für Körper, Geist und Seele. Deshalb begrüßen wir natürlich diese Regelung. Wir appellieren aber nachdrücklich an alle Verantwortlichen in den Tennisvereinen und die Tennisspieler, sich strikt an die bestehenden Regeln zu halten.“

Auch Kanu-Landestrainer Jan Francik ist erleichtert, er betreibt eine Tennishalle in Empelde. Auch Badminton ist dort erlaubt. „Gott sei Dank geht es weiter“, sagt er. Seine Kanuten des Landes- und Bundeskaders trainieren ebenfalls weiter auf dem Kanal in Ahlem – ebenso wie die Ruderer. Nur am Stützpunkt, den sich Kanuten und Ruderer teilen, müssen Schutzmasken getragen werden.

Nur in Hannover geht's ins Wasser

„Was den Sport angeht, können wir als Individualsportler in Niedersachsen wirklich froh sein, das sieht im Süden Deutschlands anders aus“, so Francik. Bis zum Sonntag sind die Boote noch auf dem inzwischen recht kalten Wasser, dann haben die Kanuten die Woche über Weihnachten frei. „Ich versuche, für das nächste Jahr Lehrgänge zu organisieren, aber das ist natürlich momentan sehr schwierig“, sagt Francik.

Im Wasser des Olympiastützpunktes trainieren derweil die Schwimmer weiter. Seit Beginn des Monats sogar wieder die Athleten des Landeskaders, die zuvor wegen des Teil-Lockdowns in die Zwangspause geschickt worden waren. „Für Hannover sieht es gut aus, wir sind der einzige Schwimmstandort in Niedersachsen, an dem Training unter den strengen Hygienebedingungen möglich ist“, sagt Landestrainer Emil Guliyev.