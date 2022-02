Lockdowns und Regelwirrwarr: Sachsens Sportvereine schrumpfen nach zwei Jahren Pandemie

Leipzig. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie zeichnet sich eine Rückkehr zur Normalität ab, auch für den Sport im Freistaat. Doch die Freude darüber wird getrübt von den Auswirkungen, die diverse Lockdowns, mögen sie als solche bezeichnet worden sein oder nicht, dann doch ganz faktisch hinterlassen haben. So verlor der organisierte Sport in Sachsen von 2020 bis heute mehr als 26.000 Mitglieder. Das geht aus den Ergebnissen der Bestandserhebung hervor, die der Landessportbund (LSB) jetzt veröffentlichte. Waren zum 1. Januar 2020 noch 676.126 Menschen im Freistaat in einem Sportverein organisiert, sind es zum 1. Januar 2022 nur noch 649.846. Anzeige

„Wir hatten fast 30 Jahre lang Wachstum“, so LSB-Generalsekretär Christian Dahms gegenüber der LVZ. „Wir müssen es jetzt dringend schaffen, den Sportbetrieb ohne Einschränkungen ins Laufen zu kriegen. Und vor allem ohne ständige Änderungen, ohne das Hangeln von Verordnung zu Verordnung. Die Vereine stehen in den Startlöchern. Aber die Leute sind auch müde.“

3G, 2G, 2G plus, Sport drinnen, draußen, Kontaktsport oder nicht, Kind, Jugendlicher oder Erwachsener, wer – zumeist auf ehrenamtlicher Basis – in der Pandemie den Überblick behalten wollte, hatte reichlich zu tun und war nicht selten überfordert. Genau in diesem Hin und Her, im Regelwirrwar immer neuer Corona-Schutz-Verordnungen gingen den Sportvereinen dann auch Mitglieder verloren. „Hier im Osten gucken die Leute kritischer auf Mitgliedschaften in Vereinen“, so Dahms. „In den westlichen Bundesländern tritt man in einen Verein ein und bleibt dort, oft auch wenn man nicht mehr selbst aktiv ist. Das ist fast wie eine Entscheidung für’s Leben. Hier wird das ganz anders hinterfragt: Brauche ich das? Nutze ich das? Vielleicht ist es oft auch eine finanzielle Frage.“ Mit dem Auftreten von Corona bekam der Amateur- und Breitensport mehrfach monatelange Zwangspausen verordnet. Die Folge: Austritte, denn das via Mitgliedsbeitrag „bezahlte“ Angebot gab es nicht.



Dass das zutrifft, zeigt ein genauerer Blick auf die Statistik vor allem bei Kindern (bis 14 Jahre) und Jugendlichen (15 bis 18 Jahre). Zwischen 2020 und 2021 gingen die LSB-Mitgliederzahlen bei den Jüngeren von 173.144 auf 160.790 zurück, ein Minus von über sieben Prozent. Hintergrund: Die 2020 verhängten Lockdowns trafen auch diese Altersgruppe in vollem Umfang. Zwischen 2021 und 2022 erholte sich die Zahl hier etwas, stieg um fast 4000 Mitglieder auf aktuell 164.591. „Da hat die Entscheidung der Politik im zweiten Pandemiejahr, zunächst wenigstens Kindern bis 14 Jahren das Sporttreiben weiter zu erlauben, offenbar eine positive Wirkung gezeigt“, so Dahms. Den gegenteiligen Effekt gibt es dagegen bei den Jugendlichen, die im vergangenen Jahr zunächst wie Erwachsene behandelt wurden und „ausgesperrt“ blieben. Hier ging die Mitgliederzahl von 47.212 zu Beginn des Jahres 2021 auf 46.354 Anfang 2022 zurück.

Was Dahms besonders beschäftigt: In den Coronajahren sahen offensichtlich zahlreiche Eltern davon ab, die Kleinsten an den Vereinssport heranzuführen. 2020 zählte der LSB noch 38.400 Mitglieder im Alter von sechs Jahren und jünger. Zum Stichtag 1. Januar 2022 waren es noch 33.330, macht einen Rückgang von mehr als 13 Prozent. Warum das so kritisch ist? „Wenn Kinder in diesem Alter nicht die Liebe zum Sport entdecken, nicht schnuppern und sich begeistern, wird es schwer. Denn mit dem Schuleintritt kommen andere wichtige Aufgaben, wird die Zeit weniger. Ist die Begeisterung dann nicht bereits geschürt, ist die Hürde oft zu hoch“, erklärt Christian Dahms.