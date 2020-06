Lockerung der Maßnahmen, Saisonstart 2020/2021, Zuschauer: So plant die Bundesliga den Re-Start 2.0

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) überprüft ihr Hygienekonzept und hat die Klubs bereits über "drei bevorstehende Maßnahmen" informiert. Das berichtet der Kicker, dem das Papiert vorliegt, das an die 36 Profi-Klubs verschickt wurde.

Demnach soll das Bundesliga-Konzept in Absprache mit dem zuständigen Bundesministerium gelockert werden. Konkret bedeutet es: Die Ersatzspieler auf der Tribüne müssen wohl bald keine Masken mehr tragen - solange der Mindestabstand eingehalten wird. Auch sollen bei den Spielen mehr Journalisten und Fotografen zugelassen werden. Eine dritte Maßnahme ist, dass die Klubs ihre Delegationen vergrößern dürfen.

Bald wieder Zuschauern in den Stadien?

Auch über die neue Saison informierte die DFL ihre Klubs bereits. Laut Kicker soll das Konzept unter dem Arbeitstitel "Re-Start 2" dann das bisherige Konzept ablösen. Unter anderem heißt es darin wohl, dass die Quarantäne der Spieler und die Begrenzung der Teilnehmer an Spielen auf 300 Personen nicht so lange einzuhalten seien.

Zudem hat die DFL ihre Klubs darüber in Kenntnis gesetzt, bereits mit dem Bundesgesundheitsministerium über die Rückkehr von Zuschauern in die Stadien gesprochen zu haben. DFL-Boss Seifert fordert die Klubs aber auf, "keine konkreten Zahlen oder Zeitpunkte ungeprüft in den Raum zu stellen".