Lockerungen für den Sport oder nicht? Sachsen schafft mit Hygieneregeln Klarheit

Leipzig. Kaum hatte der Freistaat Sachsen am Mittwoch die ab dem 6. Juni neu geltenden Lockerungen vorgestellt, läuteten bei zahlreichen Sportvereinen die Alarmglocken. Denn von den vor einer Woche von Innenminister Roland Wöller angekündigten Erleichterungen fand sich scheinbar nichts in der neuen Verordnung. Nach SPORT BUZZER-Informationen hörte das Telefon beispielsweise bei den Verantwortlichen des Fußballverbandes der Stadt Leipzig nicht mehr auf zu klingeln.

Landessportbund gibt Entwarnung

Tatsächlich behandeln die neuen Regelungen den Vereinssport nicht mehr explizit. Wurde in der bis dato gültigen Verordnung gesondert darauf verwiesen, dass die Nutzung von Sportstätten (ohne Publikum) erlaubt ist sowie Berufs- und Kaderathleten mindestens ihrer Trainingstätigkeit nachgehen dürfen, fehlen entsprechende Passagen nun.

Für die Experten des Landessportbundes Sachsen (LSB), die während der Pandemie in ständigem Kontakt zur Landesregierung stehen, ist das kein Problem. Vielmehr gelte hier: Was via Verordnung nicht ausdrücklich verboten ist (wie zum Beispiel auch weiterhin Sportveranstaltungen mit Publikum), das sei erlaubt, hieß es aus LSB-Kreisen gegenüber dem SPORTBUZZER.