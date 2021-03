Lockerungen gestoppt: Saison-Abbrüche im Amateurfußball drohen - Bundesliga weiter ohne Fans 

Der Amateurfußball steht weiter still, eine Zuschauer-Rückkehr in den Profi-Ligen ist nicht geplant. Über Ostern wird der Lockdown sogar schärfer als je zuvor. Das beschlossen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder in einer mehr als elfstündigen Marathonsitzung.