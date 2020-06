Lockerungen in Leipzig: Diese Hallen sind wieder für den Vereinssport geöffnet

Wer wann und mit welchen Vorgaben in der Judohalle, in der Spiel- und Mehrzweckhalle und im Kraftraum aktiv sein kann, teilte Vereinspräsident Matthias Kiefer seinen Mitgliedern detailliert mit. Leider sei im Sportgymnasium noch kein Training möglich, erhoffter Termin sei der 15. Juni. Zum Schluss heißt es im Newsletter: „Also packen wir die nächste Woche mit viel Elan an.“

41 Schulsporthallen weiter geschlossen

Betriebsamkeit kehrt langsam in weiteren Hallen der Stadt ein, grundsätzlich auch in der Leplaystraße 11. Wie Sportamtsleiterin Kerstin Kirmes auf SPORTBUZZER-Anfrage mitteilte, fahren die Ringer (Bundesstützpunkt) sowie die Volleyballer seit dem 4. Juni wieder Sportbetrieb auf verhaltenem Niveau – in gebotener Art und im corona-verträglichen Rhythmus. Prinzipiell sei eine Nutzung möglich, wenn durch die Nutzer ein Hygienekonzept erstellt und umgesetzt wird sowie die Vorgaben der Sportfachverbände und des Amtes für Sport eingehalten werden. Der Landesfachverband Ringen hat ein Konzept vorgelegt. Speziell mit den Ringern sowie mit dem OSP-Stützpunkt Leipzig gab es am Dienstag nochmals eine Verständigung darüber.