Lockerungen ja, Mannschaftssport nein: Leipzigs Fußballer und Co. müssen weiter warten

Leipzig. Böses Erwachen für Leipzigs Mannschaftssportler: Zwar sind am Freitag aufgrund der gesunkenen Sieben-Tages-Inzidenz in der Messestadt zahlreiche Lockerungen auch für den Sport in Kraft getreten. Aber so einfach, wie die Sache bei Bekanntgabe der neuen Regelungen vor gut zwei Wochen schien, ist sie dann doch nicht. Denn der Teufel steckt sprichwörtlich im Detail. Fakt ist: Obwohl nun deutlich mehr möglich ist, ist an ein gemeinsames Training von Fußballern oder Hockeyspielern weiterhin nicht zu denken. Anzeige

Aber der Reihe nach. Die in Sachsen bis zum 30. Mai gültige Corona-Schutz-Verordnung sieht bei einer Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinander folgenden Werktagen sind ab dem übernächsten Tag Folgendes vor: Sport in Gruppen von bis zu 20 Personen für Minderjährige im Außenbereich oder auf Außensportanlagen (auch Fußball möglich)

kontaktfreier Sport auf Außensportanlagen für alle (z.B. Tennis, Golf, Laufgruppen auf Sportplatz)

kontaktfreier Sport auf Innensportanlagen für alle (auch Fitnessstudios) - NUR MIT tagesaktuellem negativen Test und Kontakterfassung

tagesaktuellem negativen Test und Kontakterfassung Kontaktsport auf Außensportanlagen für alle - NUR MIT tagesaktuellem negativen Test und Kontakterfassung Für alle Formen des Trainings gilt: Übungsleiter und Übungsleiterinnen müssen einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen.

Schwimmer sind gänzlich außen vor

Klingt erstmal gut. Das große Aber: Die Verordnung regelt abseits der Trainingseinheiten für Kinder und Jugendliche explizit keine Gruppengrößen. Ist das der Fall, sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen Kontaktbeschränkungen maßgebend. Und die besagen bei einer Inzidenz von unter 100 an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen: An der frischen Luft dürfen sich bis zu zehn Personen aus zwei Hausständen treffen. Drinnen, und damit auch auf Innensportanlagen, sind fünf Personen aus zwei Haushalten zulässig. Das betrifft beispielsweise auch Kurse in Fitnessstudios.