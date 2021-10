Löw über seinen Nachfolger als Bundestrainer: Was er zum Start von Flick sagt

Er hat lange geschwiegen: Am 29. Juni schied Ex-Bundestrainer Joachim Löw mit der deutschen Nationalmannschaft im EM-Achtelfinale im Londoner Wembley-Stadion gegen England (0:2) aus - es war auch sein Aus nach 15 Jahren als DFB-Coach. Seitdem machte sich Löw rar, gab in keiner Zeitung oder einem Onlineportal ein Interview, trat in keiner TV-Sendung auf. Jetzt spricht der Weltmeister-Trainer von 2014 das erste Mal vor der Kamera. Anzeige

In der Sendung "Meine Geschichte" bei Pay-TV Sender Sky äußert sich Löw über seinen Nachfolger Hansi Flick. "Ich freue mich für ihn. Ich freue mich für die Mannschaft", sagte Löw. "Sehr vielversprechend. Die Spiele waren gut. Gute Dynamik. Guter Geist in der Mannschaft. Auf jeden Fall ein guter Anfang.“ Flick hatte nach seiner Amtsübernahme von Löw jedes seiner fünf Länderspiele gewonnen und vorzeitig die WM-Qualifikation für das Turnier in Katar im Winter 2022 geschafft.