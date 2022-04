Loftus-Cheek und Mount erlösen Chelsea: Tuchel-Klub folgt Liverpool ins FA-Cup-Finale

Der FC Chelsea hat seine Titelchance im FA Cup gewahrt und ist ins Finale des englischen Pokalwettbewerbs eingezogen. Die Schützlinge von Trainer Thomas Tuchel taten sich am Sonntag beim 2:0 (0:0) gegen Stadtrivale Crystal Palace lange Zeit schwer. Ruben Loftus-Cheek gelang mit seinem Treffer in der 65. Minute aber schließlich der vorentscheidende Punch gegen den Underdog. Mason Mount sorgte für die Entscheidung (76.). Im Finale treffen die "Blues" am 14. Mai auf den FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp. Die "Reds" hatten sich am Samstag in einem torreichen Schlagabtausch gegen Premier-League-Champion Manchester City (3:2) durchgesetzt.

