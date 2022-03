Lohn für drei Olympiateilnehmer: SSG Leipzig ist „Verein des Jahres“ in der Stadt

Leipzig. Beifall am Ende einer Trainingseinheit gibt es nicht alle Tage in der Uni-Schwimmhalle Mainzer Straße. Doch am Montagabend applaudierten die zahlreich erschienenen Schwimmerinnen und Schwimmer der SSG Leipzig nach der gelungenen Überraschung ebenso lautstark wie ihre Gäste. Normalerweise wird der „Verein des Jahres“ von der Stadt Leipzig jedes Jahr im Januar beim „Ball des Sports“ gekürt. Da dieser Ball aber wegen der Pandemie erneut abgesagt werden musste und für die Sportlerehrung noch kein Ersatztermin feststeht, gingen die höchsten Sport-Repräsentanten der Stadt am Montag in die Offensive und besuchten die Athletinnen und Athleten kurzerhand am Beckenrad.

