Lohnde 96 steckt (mal wieder) im Umbruch: Kommt jetzt der lang ersehnte Aufschwung?

Das war ein kurzes Intermezzo an der Seitenlinie: Erst im Oktober letzten Jahres hatte Maurice Lindenblatt den Trainer-„Job“ beim Kreisligateam von Lohnde 96 angetreten – jetzt ist schon wieder Schluss. „Mir fehlt schlicht die Zeit“, erklärt Lindenblatt, der sich jedoch weiterhin als 2. Vorsitzender engagieren will.

Schiffbruch? Oder Umbruch und Aufbruch? Die Gerüchteküche brodelt. Angeblich kehren etliche Spieler dem Lohnder SC 96 den Rücken, kritische (oder böse) Stimmen sprechen sogar von ersten Auflösungserscheinungen beim Kreisligisten. Fakt ist, dass ein Teil des Personals in der kommenden Saison nicht mehr dabei sein wird – Trainer inklusive. Nach aktuellem Stand der Dinge verlassen vier Akteure den Verein, drei weitere schnüren künftig die Fußballschuhe in der Altherrentruppe des Sportclubs.

Vereinschef Axel Jonassen hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die sportliche Reise von Lohnde 96 stetig aufwärts führen soll. Aber Wunsch und Wirklichkeit klaffen manchmal weit auseinander. Ein Höhenflug lässt sich nicht zwangsläufig beliebt fortsetzen. Binnen fünf Jahren war das Herrenteam von der 3. Kreisklasse bis in die Kreisliga durchgestartet.

Mit dem bisherigen Co-Trainer Paul Hepner und Akteur Niyazi Sarier aus den eigenen Reihen lag die Nachfolgelösung zum Greifen nah – die Beiden werden als Spielertrainer agieren. Von seinen früheren Stationen bei Damla Genc, dem TSV Havelse, 1. FC Wunstorf, Preussen Hameln und STK Eilvese bringt Sarier jede Menge Erfahrung mit. Auch Hepner ist ein wohlbekanntes Gesicht auf den Plätzen der Region, er war für den TuS Garbsen und später im Dress des TV Jahn Leveste am Ball. Zwei Routiniers, die sich der Herausforderung stellen, das zuletzt ins Wanken geratene Lohnder Schiff wieder auf stabilen Kurs zu bringen. Die Erwartungen des Vorsitzenden sind bekanntermaßen hoch.

Noch während der ersten Kreisligasaison 2018/2019 trennte sich der Verein von den „Machern des Erfolgs“, dem damaligen Coach Thomas Manthey und Co-Trainer Achim Ebernickel“- obschon der Neuling im Mittelfeld rangierte. Aber Mittelmaß ist nicht das Ding von Jonassen. Torhüter Christian Reich und Stürmer Waldemar Dinges übernahmen, sie sollten für (Auf-)Schwung sorgen. Im Sommer letzten Jahres stieg Frank Leitermann wieder als Trainer bei den Lohndern ein, er wurde wenige Monate später von Lindenblatt abgelöst.

Kommt jetzt endlich der Aufbruch?

Stets sollte dem Umbruch ein Aufbruch folgen, geglückt ist das in den vergangenen anderthalb Jahren nicht. Vielmehr nahm die Unruhe zu. Vielleicht klappt es dieses Mal unter der Regie des neuen Trainerduos. Die Abgänge der Stammkräfte Julien Böhnke und David Kochanek (beide wechseln zu Kreisligist SV Dedensen), Fabian Manthey (TSV Horst) sowie Maurice Gienow machen die Sache allerdings nicht leichter. „Wir hätten die vier gern gehalten, die Jungs waren fest eingeplant“, sagt Hepner. Überdies spielen Ole Vaas, Julian Thürnau und Philip Ebernickel künftig in der Ü32 des Sportclubs. „Ich verstehe es nicht, das sind allesamt Jungs, die früher für Lohnde gelebt und geblutet haben. Und jetzt lassen sie die Erste im Stich, das hätte ich mir anders gewünscht“, so Hepner.