Lok Altenburg lockt mit heißem Budenzauber

Altenburg.Die Vorbereitungen für das traditionelle Neujahrsturnier im Hallenfußball vom SV Lok Altenburg im Goldenen Pflug sind in der Schlussphase. Seit 2005 findet das Turnier hier statt. Am Sonntag wird pünktlich 10 Uhr die erste Partie angepfiffen. Mit Wismut Gera, FSV Gößnitz, SV Rositz, 1. FC Zeitz und BSG Stahl Riesa in Gruppe A sowie in Gruppe B dem SV 1879 Ehrenhain, 1. FC Greiz, FC Carl Zeiss Jena II, SG FC Altenburg und dem Bornaer SV 91 bilden wieder zehn Teams das Starterfeld. Spannung ist da garantiert. Denn neben Vorjahresgewinner Greiz sind auch der Sieger der Jahre 2017 und 2018 (Ehrenhain) sowie erfreulicherweise auch der von 2016 (Rositz) mit von der Partie.