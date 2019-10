Lok bezwingt Babelsberg 1:0 - drei Punkte bei Wolf-Debüt

Leipzig. Von eitel Sonnenschein kann in Probstheida aktuell keine Rede sein. Die Nachricht von Björn Joppes Rücktritt am Wochenende schlug wie ein Blitz bei vielen Lok-Fans ein. Auch deshalb hieß es gestern Abend im Regionalliga-Heimspiel gegen Babelsberg 03: Nerven bewahren. Dies gelang weitestgehend. Die keineswegs überzeugende Lok-Elf gewann durch einen Steinborn-Treffer in der 76. Minute 1:0 und liegt wieder auf Tabellenplatz drei.

Vor Anpfiff lächelte Stephan Guth noch den Stress der vergangenen Tage weg: „So ist nun mal das Fußball-Business“, erklärte das Präsidiumsmitglied. Zu näheren Details schwieg Guth jedoch. Ob weitere Informationen zu dem krachenden Abgang von Joppe bekannt werden, ist bisher offen. Zumindest Vereinsmitglieder können auf Klärung hoffen. In einer Pressemitteilung vermeldete der Fußballclub, dass es einen Mitgliederabend geben solle, in dem Raum für Fragen offen sei. Auch von Seiten der restlichen Präsidiumsmitglieder kollektives Schweigen. Von Präsident Thomas Löwe und Alexander Voigt war kein Wort zu Joppe zu hören. „Es war ein stressiges Wochenende. Jetzt sind wir erst einmal froh, dass wir alles Organisatorische klären konnten“, sagte Voigt. Auf Trainersuche sei Lok jedoch nicht, betonte Löwe. Mit Wolfgang Wolf und Rainer Lisiewicz sei man aktuell gut genug aufgestellt. „Wolfgang hat zum Glück sofort zugesagt, den Posten zu übernehmen. Mit Lisiewicz versteht er sich auch gut“, fügte Voigt hinzu.

Im Fokus: Wolf und Lisiewicz

Die beiden Hauptakteure der Geschichte – Wolf und Lisiewicz – ließen beim Aufwärmen noch keine Regung zu. Auf der mittlerweile verwaisten Trainerbank hielt es Wolf nicht lange. Ruhig, stehend und mit verschränkten Armen beobachtete der 62-Jährige ein zunächst unspektakuläres Spiel. Bei Wolfs erstem Auftritt als Cheftrainer seit dem 31. August 2012 herrschte vorerst eine skeptische Stimmung im Stadion, schließlich waren einige in Probstheida ob des Abschieds von Björn Joppe sehr verwundert. Im Vergleich zum Pokalspiel in Auerbach stellte der neue Coach zwei Mal um, für den gelbgesperrten David Urban rückte Peter Misch ins Team, Kevin Schulze durfte für Leon Heynke ran. Normalerweise das Spielermaterial für Joppes favorisierte Dreierkette, die diesmal in einem 4-2-3-1 agierte.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel gegen den SV Babelsberg 03 Djamal Ziane (Lok 13) gegen Jake Wilton (Babelsberg 5) Spiel 1. FC Lokomotive Leipzig (Lok) vs SV Babelsberg 03, Fußball, Regionalliga Nordost, 21.10.2019 ©

Anzeige

Lok muss erst wachgerüttelt werden

Griffig wirkte die Mannschaft in der ersten halben Stunde nicht: Wenig Inspiration, wenig Kampf und wenig Aggressivität. Ihr ehemaliger Teamchef hatte noch einen Tag vor seinem Abgang eben diese als unerlässlich bezeichnete. Der Weckruf kam schließlich vom Ex-Leipziger und aktuellen Babelsberg-Stürmer Tom Nattermann. Dessen Schuss konnte Lok-Keeper Lukas Wenzel mit Mühe und Not parieren. Die Blau-Gelben brauchten danach genau zwei Minuten, um wach zu werden. Nach einem Steilpass auf Djamal Ziane scheiterte dieser an Marco Flügel im Tor der Gäste. Daraufhin präsentierten sich die Gastgeber im ersten Viertliga-Spiel für Wolf als Trainer zum ersten Mal von ihrer starken Seite und wurden bis zur Halbzeitpause immer gefährlicher. Wolf blieb ruhig, blieb stehen und ließ die Arme verschränkt.

Fan brüllt Lok zum Sieg

In seiner Rolle als Sportdirektor verließ Wolf jede Halbzeitpause seinen Tribünenplatz, um Joppe seine Analyse und gegebenenfalls Anmerkungen mit in die Kabine zu geben, nun sprach er direkt zur Mannschaft. Die Körpersprache blieb zu Beginn der zweiten 45 Minuten aber ähnlich lasch wie in der Anfangsphase der Partie, einen erneuten Weckruf gab es in der 56. Minute, als Valentin Rode für die Gäste zur Führung traf, das Tor nach Absprache des Schiedsrichters Rasmus Jessen mit seinem Assistenten aufgrund Behinderung des Keepers aber zurückgepfiffen wurde. Matthias Steinborn verstand die Warnung. Als als ein aufgebrachter Anhänger ins schweigsame Bruno-Plache schrie: „Los, kämpft jetzt! Wir wollen aufsteigen!“, nahm er sich in der 76. Minute ein Herz und traf flach aus zwanzig Metern ins lange Eck. Der Mannschaft, den Fans und dem neuen Trainer fiel ein Stein vom Herzen. Lok brachte die drei Punkte über die Zeit.

Lok: Wenzel – Schulze, Zickert, Misch, P. Wolf, Berger – Schinke, Salewski, Pfeffer (68. Mvibudulu) – Ziane (90.+2 Pannier), Steinborn (79. Hajrulla). Tor: 1:0 Steinborn (76.). Zuschauer: 3105.

Max Hempel und Anton Kämpf

ANZEIGE: 50% auf dein Winter-Set! Der Deal des Monats im SPORTBUZZER-Shop.