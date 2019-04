Lok-Borna-Vize Geisler wird mit Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Borna. Sie sind das Rückgrat des Sports. Leute wie Frank Geisler. Der 68-Jährige ist Vizepräsident des SV Lok Borna und kümmert sich um Dinge, die auf den ersten Blick gar nicht so bedeutsam scheinen. Unverzichtbar ist seine Arbeit aber doch. Wohl auch deshalb wurde der gelernte Betriebsschlosser und Ingenieur für Landtechnik bei der Wahl der Sportler des Jahres im Landkreis Leipzig in Zwenkau mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet.

Judoka als größte Abteilung von Lok Borna

Schließlich steht Frank Geisler seit mehr als einem Vierteljahrhundert mit an der Spitze des Vereins, der im Jahr 1952 gegründet wurde und in den er im Wendejahr 1989 eintrat. Zu Lok Borna gehören Kegler, womit die Alten Herren ebenso gemeint sind wie die Wettkampfsportler, aber auch die Bowlingsportler. Die größte Abteilung sind die Judoka mit den verdienten Trainerinnen Jutta und Sabine Ludwig. Aus der Abteilung kommt mit Odin Johne auch das aktuell größte Talent des Vereins. Der junge Kampfsportler ist mittlerweile an der Kinder- und Jugendsportschule in Leipzig.