Lok-Keeper in bester Gesellschaft: Berühmte Torwart-Patzer der vergangenen Jahre

Leipzig. Es war ein Bild des Jammers. Unmittelbar nach dem verhängnisvollen 2:2 zog sich Fabian Guderitz zunächst das Trikot über den Kopf. Nach Abpfiff trottet er - getröstet von Teamkameraden und Trainer - mit gesenktem Haupt vom Platz. In der 88. Minute segelte eine Bogenlampe auf sein Tor zu. Den Ball über den Kasten zu lupfen, wäre die leichteste Übung gewesen. Aber der 23-Jährige hatte offenbar anderes im Sinn, vielleicht das Leder zu fangen und schnell nach vorn abzuwerfen, um seiner Mannschaft noch einen Angriff zu ermöglichen. Das passierte aber nicht. Statt dessen glitt Guderitz der Ball zwischen den Händen hindurch und fiel hinter ihm in die Maschen - 2:2 .

Für den 1. FC Lok Leipzig könnte dieser Gegentreffer ein ganz entscheidender, ein besonders tragischer, ein möglicherweise die Existenz beeinflussender sein. Denn zwei Gegentore sind für die Probstheidaer im Rückspiel der Aufstiegsrelegation beim SC Verl eine schwere Hypothek. Denn für die Spiele um den Gang in die 3. Liga gelten Europapokalregeln. Sprich: Auswärtstore werden stärker gewichtet.

Dass Guderitz mit seinem Lapsus nicht der Einzige ist, dürfte ihn am Tag danach wenig trösten. Dennoch: In der Vergangenheit gab es zahlreiche spektakuläre (und auch lustige) Torwartpatzer. Wie man dank unsicherem Zugriff seinem Heimatland die WM-Rückkehr nach geschlagenen 12 Jahren gründlich verderben kann, weiß bespielsweise Igor Akinfeev . Der russische Torhüter stand im ersten Gruppenspiel gegen Südkorea 2014 zwischen den Pfosten und war kurzzeitig nicht Herr seiner Hände. Lee Keun-ho wusste das zu nutzen. Immerhin: Der eingewechselte Alexander Kerschakow glich eine Viertelstunde vor Ultimo noch aus.

Wer erinnert sich noch an Hans-Jörg Butt? Der Keeper während seiner Zeit bei Bayer 04 Leverkusen auch für die Ausführung der Strafstöße verantwortlich. Folgerichtig schritt er am 17. April 2004 im Gastspiel bei Schalke 04 auch zum Punkt, verwandelte sicher. Der Rückweg in seinen Kasten hätte zum Triumphzug werden können. Hätte. Denn die Knappen reagierten schnell, führten den Anstoß aus. Und während Butt sich im Zurücklaufen weiter feiern ließ, zog Mike Hanke aus 50 Metern einfach mal ab, der Ball landete im Bayer-Tor.