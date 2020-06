Lok Leipzig absolviert Corona-Tests - Relegationsspiele gegen Verl terminiert

Hygienekosten: 30.000 bis 40.000 Euro

Die Lok-Profis haben nicht etwa einen Mojito in der Hand oder sitzen mit Sonnenhut auf der Promenade, sie trainieren nur ohne Körperkontakt für die Relegation gegen den SC Verl. *Die Geisterspiele wurden am Freitag auf den 25. und auf den 30. Juni terminiert, das Hinspiel findet in Leipzig statt. *

Der Grund des Hygiene-Trainings ist das Hygiene-Konzept des DFB, welches gelobt und angeprangert wurde und sich bis dato bewährt hat. Für die oberen Spielklassen. Der Kostenpunkt von 30.000 bis 40.000 Euro für die Vorbereitung auf zwei Spiele ist eine empfindliche Summe für einen Viertligisten. Die über 40 Seiten besagen unter anderem: kein Volltraining ohne zwei negative Testreihen. Diese hat Lok seit Freitag durch (die Ergebnisse gibt’s am Samstag), Verl testete am Freitag zum ersten Mal. Sieben Tests insgesamt soll es geben.

Lok-Angst: keine Kostenübernahme durch den DFB

Doch geht es nach dem West-Regionalligisten, soll es am Freitag der letzte Test gewesen sein. In Nordrhein-Westfalen ist nämlich ab sofort das Mannschaftstraining mit bis zu 30 Personen erlaubt. Beim DFB wurde deshalb ein Antrag auf Verzicht des Konzepts gestellt. Nicht notwendig und zu teuer seien die Maßnahmen.

Nun hat Lok aber bereits alle Virustests und Hotelzimmer bezahlt, „nur“ eine Reisetasche für die Entscheidungsspiele hätte gepackt werden müssen. „Es kann nicht sein, dass wir Vorgaben kriegen und dann ist alles Pustekuchen. Ich hoffe, dass der DFB weiß, was er will“, so Wolf.

Seine Befürchtung: Sollte das Konzept obsolet werden, bleiben die ohnehin nicht gut betuchten Leipziger auf den Kohlen sitzen. „Die Kosten müsste dann der DFB tragen“, fordert der Pfälzer deshalb. Am Montag möchte der DFB sich entscheiden, wie er mit dem Antrag der Verler umgeht. „Ich nehme es so, wie es kommt“, blickt Wolf dem Beschluss gelassen entgegen. Wie auch der zukunftsweisenden Relegation. Anspannung? „Um Gottes Willen, es ist noch so lang hin. So schnell bin ich nicht aus der Ruhe zu bringen.“