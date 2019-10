Lok Leipzig: Der überraschende Joppe-Abgang wirft Fragen auf

Leipzig. Wenn der 1. FC Lokomotive Leipzig am Montag gegen den SV Babelsberg spielt, sitzt Björn Joppe nach 398 Tagen und 37 Spielen nicht am Seitenrand. Der 40-Jährige ist seit Samstag nicht mehr Trainer der Lokomotive, er teilte am Sonnabendmorgen den Lok-Verantwortlichen laut der offiziellen Pressemitteilung des Vereins mit, dass er sein Amt aus „persönlichen Gründen“ niederlegt. Für ihn wird Sportdirektor Wolfgang Wolf vorerst einspringen. „Wir waren alle überrascht und traurig“, erzählt Pressesprecher Alexander Voigt. Glaubt man der BILD, sieht die Geschichte etwas anders aus: die Spieler sollen nicht mehr hinter ihrem Teamchef gestanden haben, bei einem Voting sollen bis auf zwei Spieler, die sich enthielten, alle geschlossen gegen einen Verbleib Joppes gestimmt haben. Dies soll trotz des guten Saisonstarts letztendlich zur Trennung geführt haben.

Noch vergangene Woche feierte Joppe mit seinem Team nach einem 4:1-Erfolg in Auerbach den Einzug ins Achtelfinale des Sachsenpokals, Sascha Pfeffer bejubelte seinen Treffer zum 3:0 per Umarmung mit seinem Coach – kein Indiz für schlechte Stimmung. Trotzdem eckte Joppe auch an, vor wenigen Wochen verwunderte er an der Connewitzer Straße einige mit seiner These: „Vielleicht müssen wir mal verlieren.“ „Vielleicht müssen wir mal verlieren“ Auf Nachfrage des Sportbuzzers möchte Lok keine weiteren Angaben zu den Gründen, die den gebürtigen Wuppertaler Joppe zu seinem Abschied bewegt haben, tätigen. „Wir müssen die Entscheidung von Björn Joppe akzeptieren“, sagt Präsident Thomas Löwe. Sollte Joppe die vermeintliche Unzufriedenheit seiner Spieler gekannt haben, wäre dies eine mögliche Erklärung, wieso er seinen Posten räumte. Voigt versichert: „Wir haben ihn nicht rausgeworfen.“

Sportliche Gründe hätte es keine gegeben. Es geht der vierterfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte, im Schnitt holte Björn Joppe (alle Wettbewerbe zusammengerechnet) 1,9 Punkte pro Spiel, in der Regionalliga Nordost kommt er in dieser Saison auf den starken Durchschnittswert von 2,22 Zählern. Früherer Bundesliga-Coach übernimmt Ihn ersetzen wird ein ganz Erfahrener: Wolfgang Wolf saß in 236 Bundesligaspielen auf der Trainerbank, trainierte die Stuttgarter Kickers, den VfL Wolfsburg, den 1. FC Nürnberg, den 1. FC Kaiserslautern, die Kickers Offenbach und 2011/12 zuletzt Hansa Rostock. Dort wurde er als „Retter“ verpflichtet, konnte den Abstieg aus der zweiten Liga aber nicht mehr verhindern und wurde nach schwachem Saisonstart eine Klasse drunter schließlich gefeuert. Nun kehrt er in Leipzig an die Seitenlinie zurück und leitete Samstag Nachmittag bereits die erste Trainingseinheit.

