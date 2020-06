Lok Leipzig erhält Lizenz für die 3. Liga - Geheimnis um Ausweichspielstätte

Leipzig. Aufgrund der Lockerungen beim Zulassungsverfahren im Zuge der Corona-Krise hat der Deutsche Fußball-Bund alle Bewerber für die 3. Liga zugelassen. Das teilte der DFB am Montag mit. Damit wurde am Vortag des entscheidenden Relegations-Rückspiels beim SC Verl auch dem 1. FC Lok Leipzig die Lizenz erteilt. Diese Vorgehensweise hatte der Dachverband bereits am 8. April durch sein Präsidium beschlossen. Demnach können „nach erfolgter Prüfung aller Unterlagen, der Sitzung des Ausschusses 3. Liga in der vergangenen Woche sowie den finalen Beratungen im Zulassungsbeschwerdeausschuss“ alle Bewerber im Falle ihrer sportlichen Qualifikation die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen.

Festgelegt wurden auch die Ausweich-Spielstätten: Türkgücü München hat für seine Heimspiele die FLYERALARM Arena in Würzburg gemeldet, kann notfalls auch im Münchner Olympiastadion sowie im Grünwalder Stadion spielen. Ersatzstandorte haben auch Saarbrücken, Leipzig und Verl angegeben, sollten deren Stadien zum Saisonstart nicht die Drittliga-Anforderungen erfüllen. Saarbrücken würde übergangsweise in der PSD Bank Arena in Frankfurt spielen, Verl im Falle des Aufstiegs in der Paderborner Benteler-Arena. Der KFC Uerdingen nutzt erneut die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.