Lok Leipzig erwartet Energie Cottbus zum Spitzenspiel

Leipzig. Der eine kommt gut erholt aus einer zweiwöchigen Spielpause. Der andere hat den Bayern gerade eine 1:3-Niederlage im DFB-Pokal abgetrotzt und ist derzeit ein gefragter Interviewpartner. Loks-Teamchef Björn Joppe und Energie-Cottbus-Coach Claus-Dieter „Pele“ Wollitz verlebten zwei recht unterschiedliche Regionalliga freie Wochen.

Am Sonnabend (16 Uhr/MDR) treffen ihre beiden Teams im Bruno-Plache-Stadion aufeinander. Lok hat als Tabellendritter mit sieben Zählern einen Punkt mehr gesammelt als der Fünfte Cottbus. Während die Blau-Gelben in den ersten drei Spielen gegen hoch gehandelte Gegner überzeugten, wissen die Lausitzer noch nicht so recht, wo sie stehen.

Nach dem Auftaktsieg gegen Altglienicke folgte eine 2:5-Niederlage gegen Hertha II und ein ebenso furioser 5:3-Sieg gegen den FC Rot-Weiß Erfurt. Gegen die letzten beiden FCE-Gegner spielte Lok bereits stark in dieser Saison (2:1 gegen Hertha II, 2:2 gegen den Rot-Weiß Erfurt). „Wir orientieren uns an Energies Ligaspielen, Bayern ist nicht der Maßstab“, wollte Björn Joppe nicht groß über den beherzten Pokalauftritt der Cottbusser sprechen. Seine Mannschaft habe zwei Wochen lang intensiv trainiert, am Pokalwochenende bekamen die Spieler frei. Die Probstheidaer konnten regenerieren und den Kopf freibekommen.

Energie dagegen zehrt zwar emotional von dem gefeierten Pokalabend, Beine und Kopf könnten aber noch schwer sein nach dem kräftezehrenden Auftritt gegen den Rekordmeister. Nicht müde zu kriegen ist dagegen Trainer Wollitz. Vor der Auswärtsaufgabe in Leipzig zeigte er sich wie gewohnt voller Elan und Vorfreude. „Spiele gegen Lok sind immer eng und auf Augenhöhe. Es wird eine emotionale Partie.“ Auf seine junge Truppe sieht er eine schwere Aufgabe zukommen. „Lok ist gut gestartet, besitzt eine ausgewogene, erfahrene Mannschaft, die stark bei Standards ist.“ Die Lokisten seien sehr aggressiv und ambitioniert, schob er weitere Adjektive hinterher.

Zuversichtlich sind sie auch. „Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Cottbus zu schlagen“, sagte Teamchef Joppe. Denn der 40-Jährige erwartet, dass der FCE seine junge und unerfahrene Mannschaft in den kommenden Wochen noch verstärken wird. Bei den Leipzigern sind die Kaderplanungen dagegen so gut wie abgeschlossen. Mittelfeldspieler Lovro Sindik hat den Verein in dieser Woche auf eigenen Wunsch verlassen, sein neues Ziel ist noch nicht bekannt. Ein Ersatz soll nicht verpflichtet werden.

Derzeit präsentiert sich der Kader gut ausbalanciert. Das gilt auch für die Torwartposition, wo Lukas Wenzel den verletzten Stammkeeper Benjamin Kirsten bestens vertritt und dies auch noch eine Weile tun wird. Kirsten musste in der Reha einen Rückschlag hinnehmen, weil sein operiertes Knie reagierte. „Es gibt ein kleines Fragezeichen, ob er zur Hinrunde zurückkommt“, sagte Joppe. Einen anderer Knie-Patienten ist dagegen wieder voll belastbar. Torjäger Matthias Steinborn könnte gegen Cottbus nach seinen letzten Kurzeinsätzen sein Startelf-Comeback feiern.

Maximilian König

