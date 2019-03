Lok Leipzig fährt mit breiter Brust nach Halberstadt

Leipzig. Der 1. FC Lok Leipzig ist zur Zeit auf Erfolgskurs und klettert die Regionalliga-Tabelle fleißig nach oben. Drei Siege in Folge und eine beachtlich Torausbeute für Stürmer Matthias Steinborn und Kevin Schulze sprechen für sich – die acht Plätze in der Tabelle, die Lok seit dem Trainerwechsel auf Björn Joppe gutgemacht hat, sowieso. Am Sonntag (13.30 Uhr) geht es auswärts gegen Germania Halberstadt. Dort können sich die Blau-Gelben für das schwache 0:1 in der Hinrunde revanchieren.