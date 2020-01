Lok Leipzig feiert 5:3-Testspielerfolg gegen Oberligist Grimma

Leipzig. Von der Tribüne aus, des besseren Überblicks wegen, schaute sich Lok-Trainer Wolfgang Wolf den 5:3-Testspielsieg (Lok-Tore: je 2 x Steinborn und Ziane, Testspieler Roi) seiner Mannschaft gegen den FC Grimma an. Die Kommandos an der Seitenlinie gab Co Nicky Adler. Mit von der Partie waren bei Lok die beiden Winter-Neuzugänge Fabian Guderitz (Wacker Nordhausen), der in der zweiten Halbzeit das Tor hütete und Ishmael Schubert-Abubakari (Hallescher FC), der – ebenfalls in Halbzeit zwei – sehr auffällig und pfeilschnell die linke offensive Außenbahn beackerte.