Lok Leipzig: Fragezeichen vor dem Saisonstart

Mit Trainingsrückstand begründete Joppe die Klatschen gegen Aue (1:3) und Fortuna Köln (0:5). Die verlorenen Spiele gegen Halle (0:4) und Zwickau (0:2) erklärte er mit dem großen Unterschied zwischen dritter und vierter Liga. Und auch die jüngst verlorene Generalprobe gegen den West-Regionalligisten Wuppertaler SV (1:3) bringt ihn nicht aus dem Konzept. „Kein Verein weiß, wo er vor dem ersten Spieltag steht“, sagte Joppe auf der Pressekonferenz vor dem Auftaktspiel gegen Hertha II am Freitag (19:30 Uhr). „Die ersten Situationen werden entscheiden – ich wäre auch mit einem ganz ekligen 1:0 in der 90. Minute zufrieden.“

Leipzig. Björn Joppe ist ein gelassener Zeitgenosse. Zwar kann er während des Spiels auch mal aus der Haut fahren; außerhalb des Platzes ist Lok Leipzig s Teamchef jedoch die Ruhe selbst. Und so wiederholt er seit Wochen geduldig, dass die vielen Niederlagen in der Vorbereitung keine Rückschlüsse auf die Verfassung seiner Mannschaft vor dem Saisonstart zuließen.

Abwehrspieler Patrick Wolf pflichtete seinem Trainer bei: „Letztes Jahr haben wir in der Vorbereitung alles gewonnen und sind schlecht in die Saison gekommen. Ich hoffe, dass es diese Saison genau umgekehrt läuft.“ Der 30-Jährige, Sohn vom neuen Sportdirektor Wolfgang Wolf , führte als Grund für die negativen Resultate die veränderte Spielweise an. „Wir wollen höher stehen und attraktiv spielen. Da ist es normal, dass man anfangs mehr Chancen zulässt – von den Gegnern war jeder Schuss drin, wir haben unsere Gelegenheiten nicht genutzt.“

Torjäger Matthias Steinborn fehlt

In der Tat haperte es in den Testspielen vor allem im vorderen Drittel. Hier machte sich das Fehlen von Torjäger Matthias Steinborn (letzte Saison 22 Tore) bemerkbar. „In den letzten Tagen lief das Aufbautraining ordentlich, er ist ein Kandidat für den Kader“, machte Joppe Hoffnung auf ein baldiges Comeback des Knie-Patienten. Sturm-Neuzugang Stephané Mvibudulu zeigte zwar vielversprechende Ansätze. Körperlich war er den Drittliga-Verteidigern jedoch unterlegen.

Offiziel führt Lisiewicz das Zepter

Sollten Ergebnis und Leistung am Freitag nicht stimmen, könnten die anfänglichen Unstimmigkeiten zwischen Sportdirektor Wolf und Teamchef Joppe wieder zutage treten. Kurz nach seinem Start in Probstheida hatte Wolf die Auswahl von höherklassigen Gegnern gleich zu Beginn der Vorbereitung kritisiert. Joppe hielt dagegen und verwies auf eine erhöhte Motivation bei seiner Truppe. In den letzten Wochen war es still geblieben, ein intaktes Verhältnis zueinander betont.