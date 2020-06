Lok Leipzig füllt leere Tribünen mit Plüsch-Schweinchen

Leipzig. Leere Ränge, keine Fans, keine Stimmung: Geisterspiele verdammen Fußball-Fans vor die Bildschirme und lassen Emotionen vermissen. Um dennoch das Beste draus zu machen, wurde in vielen Stadien bereits Kreativität bewiesen. So geschehen in Gladbach, wo Borussia-Fans Pappaufsteller auf die freien Sitze stellten oder beim dänischen Klub Aarhus GF, der wie Manchester City sich großer Leinwände auf den Tribünen bediente, auf denen per Live-Videoübertragung die Anhänger aus ihren Wohnzimmern gezeigt wurden.