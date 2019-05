Lok Leipzig gegen Hertha BSC II: Torwart Kirsten will nicht wieder verlieren

In der Hauptstadt wird vor allem die Defensive einem Elchtest unterzogen werden. Die Berliner gehören mit 58 Volltreffern in der laufenden Saison zu den offensivstärksten Teams der Liga. Unter der Regie von Ex-Lok-Trainer Heiko Scholz entführte zuletzt der FSV Wacker Nordhausen drei Punkte aus dem Bruno-Plache-Stadion. „Verlieren ist immer scheiße“, redete Lok-Torhüter Benny Kirsten nach der Niederlage Klartext. Den Leipzigern bleiben noch zwei Runden in der Regionalliga Nordost, um den Negativtrend zu stoppen. Laut Kirsten „lässt sich niemand hängen“ und die Mannschaft werde noch einmal alles in die Waagschale werfen. Mit zwei Siegen könnten die Lok-Kicker noch auf den fünften Tabellenplatz vordringen.