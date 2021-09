Lok Leipzig gelingt gegen TeBe Berlin erster Heim-Dreier

Leipzig. Für gut 20 Menschen hat sich am Mittwochabend das spontane Impfen ausgezahlt, gab es vier kostenlose Tore und einige Strafraumszenen bei Lok Leipzigs erstem Heimsieg der aktuellen Spielzeit zu bestaunen. Im Vorfeld der Flutlichtpartie gegen TeBe Berlin konnte sich in einem Bus des Deutschen Roten Kreuz munter geimpft werden. Der Piks im Arm transportierte anschließend keine Chipkarte, sondern fungierte als Eintrittskarte ins Bruno-Plache-Stadion, in dem die Probstheidaer nach Toren von Djamal Ziane (1', 39')), Theo Ogbidi (70') und Bogdan Rangelov (77') ungefährdet 4:0 gewannen. Zum Vergleich: Bei RB Leipzigs Heimspiel gegen Bayern München (34.000 Fans) nahmen nach SPORTBUZZER-Informationen etwas mehr als 30 Personen das Impfangebot wahr. Anzeige

Erfolgreiche Startelf-Premiere

Beim ersten Liga-Auftritt auf heimischen Rasen seit vier Wochen schickt Lok-Coach Almedin Civa eine nach dem 1:1 in Eilenburg auf drei Positionen veränderte Anfangsformation aufs Feld: Mike Eglseder rückt für David Urban in die Abwehrkette, Maik Salewski muss Theo Ogbidi den Vortritt lassen und Djamal Ziane feiert seine Startelf-Premiere in der Sturmspitze.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel. Lok Leipzig setzt sich beim 4:0-Heimsieg gegen TeBe Berlin souverän durch. ©

Und diese könnte nicht besser beginnen. Nach nur einer gespielten Minute flutscht TeBe-Schlussmann Jens Fikisi die Kugel nach einer Robert-Berger-Flanke durch die Finger, der gebürtige Leipziger Ziane gurkt den Ball anschließend über die Linie – ein Fall für Arnd Zeiglers Kacktore des Monats.

Nach der frühen Führung absolviert die Lokomotive zunächst eine etwas behäbige Partie, doch steigert sich von Minute zu Minute. Ein Faktor: der nimmermüde Ziane, der Bälle technisch anspruchsvoll festmacht oder clever von den gegnerischen Abwehrkette erobert. Belohnen tut der Publikumsliebling sich durch das 2:0, bei dem er eine ansehnliche Kombination über das Mittelfeldzentrum ungestört verwertet.

Keine 2G-Regel

In Hälfte zwei bleiben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft, angetrieben von glücklichen 2063 Schaulustigen wollen die Leipziger die Führung ausbauen. Die Mission gelingt. Zunächst beendet Theo Ogbidi einen Konter mit einem satten Vollspannschuss zur 3:0-Führung, eine erneute Flanke durch Rechtsverteidiger Berger köpft Bogdan Rangelov dynamisch zum Endstand ein.

GLANZVORSTELLUNG IM FLUTLICHTSCHEIN! 💙💛💪



Mit einer überzeugenden Leistung schlägt der 1. FC Lok @TennisBorussia Berlin mit 4:0. Die Loksche beherrschte jederzeit das Spielgeschehen und kommt völlig verdient zum ersten Heimsieg der Saison.#LOKTEB #fußballpur #lokleipzig pic.twitter.com/83b1TIUwuH — 1. FC Lok Leipzig (@1fclokleipzig) 22. September 2021