Lok Leipzig gewinnt Geheimtest beim FC Carl Zeiss Jena mit 1:0

Zwar ist die Spielzeit der Regionalliga Nordost pandemiebedingt ausgesetzt, Freundschaftsspiele sind jedoch nach Verordnung und auch in Kurzarbeit möglich. Also nichts wie ran da – auch weil Ende März sogar die Hinrunde der Regionalliga wieder aufgegriffen werden könnte und eine halbwegs normale Vorbereitung unabdingbar ist. Und so wehte ein erster Hauch Viertligafußball über das Ernst-Abbe-Sportfeld, als Sascha Pfeffer als ältester Spieler des Leipziger Kaders die Seinen als Kapitän auf das Grün führte. Dessen Coach Almedin Civa ließ im Corona-Testspiel zur Pause bei noch torlosem Remis komplett durchwechseln und verhalf Niklas Schneider nach seiner langwierigen Knie-Verletzung zu seinem Comeback. Zudem schenkte Civa dem 18-jährigen Probespieler Yassin El Haddoudi eine halbe Stunde Spielzeit, um sich zu beweisen. Das Offensivtalent spielte zuletzt in der U19 von Preußen Münster in der Junioren-Bundesliga West, die ebenfalls aufgrund des Lockdowns pausieren muss.