Lok Leipzig gibt sich beim 2:0-Erfolg gegen Optik Rathenow keine Blöße

Leipzig. Leipzig. Ballbesitzfußball wollte Lok -Coach Björn Joppe gegen Außenseiter FSV Optik Rathenow spielen lassen. Doch im Duell des Regionalliga -Spitzenreiters gegen den weiterhin sieglosen Drittletzten ging es vor 2763 Fans von Anfang an temporeich hoch und runter – mit einem deutlichen Chancenplus für die Loksche. Das Joppe-Team belohnte sich für sein starkes Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg.

Die erste Gelegenheit vergab Paul Schinke mit einem Freistoß von der rechten Strafraumgrenze (7.). Auf der Gegenseite verpasste Benjamin Wilcke aus 25 Metern ebenfalls nur denkbar knapp. Danach gab Lok Dauerfeuer aufs Gehäuse von Optik -Hüter Lucas Hiemann. Nur: Die Chancenverwertung war noch nicht eines Spitzenreiters würdig. Der Schuss des starken Schinke wurde auf der Linie geklärt, Mvibudulu – stark bedrängt – schob den Nachschuss aus zwei Metern rechts am Tor vorbei. Besonders bei den Standards fehlte die letzte Konsequenz. Erneut Mvibudulu konnte einen Kopfball nach Schinke-Freistoß im Fünfmeter-Raum (40.) nicht über die Linie drücken.

Die Fans wurden langsam ungeduldig. Erst recht als Hajrulla bei seinem ersten Startelf-Einsatz kurz vor der Pause Gelb kassierte, nachdem ein Foul an Mvibudulu Sekunden zuvor ungeahndet blieb. „Ganz schwach, Schiri“, rief ein Fan wutentbrannt. Sekunden später zeigte der Unparteiische Max Burda auch Joppe eine Verwarnung wegen Meckerns. Nun versuchten die ersten Fans den Zaun zu erklimmen. „Schieber“-Rufe hallten durchs Bruno-Plache-Stadion. Davon völlig unbeeindruckt zeigte sich Thomas Löwe. „Wenn wir hier nicht gewinnen, liegt es einzig allein an uns und nicht am Schiedsrichter“, bewertete der Lok-Präsident die Lage nüchtern.