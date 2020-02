Lok Leipzig hadert mit Wetter und Rasen: "Mehr Schwimmunterricht als Training"

Leipzig. Gründe, in die höhere Etage zu ziehen, gibt es für den 1. FC Lok Leipzig genügend. Coach Wolfgang Wolf kennt einen feinen, gar nicht so kleinen für den Aufstieg in Liga drei: „Bessere Stadien und Plätze – alleine deswegen müssten wir schon hoch“, liebäugelt der Pfälzer mit dem Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg, mit dem Münchener Stadion an der Grünwalder Straße, womöglich sogar mit einem Derby im Rudolf-Harbig-Stadion in Dresden. Die wahrlich viertklassigen Platzbedingungen der Regionalliga hat der Coach satt.