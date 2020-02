Lok Leipzig hadert mit der ominösen Halbzeit 2

Leipzig. „Wir wissen manchmal selber nicht, woran es liegt“, ist Maximilian Pommer ratlos. Soeben hatte der 22-jährige Mittelfeldspieler des 1. FC Lokomotive Leipzig beim 3:1-Sieg gegen VfB Auerbach in der 89. Minute sein Comeback gefeiert, nachdem ihm wegen anhaltender Rückenprobleme kein Einsatz in der laufenden Spielzeit vergönnt war. Worüber sich er und seine Kollegen den Kopf zerbrechen: Wieso lassen sie in der zweiten Hälfte so nach?