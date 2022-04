Lok Leipzig hat zuhause oft Probleme, will dennoch am Samstag gegen Babelsberg gewinnen

Leipzig. Auswärts ist der 1. FC Lok Leipzig in dieser Saison eine Macht. Eine Niederlage mussten die Blau-Gelben in der Fremde überhaupt noch nicht hinnehmen. In 16 Spielen siegten sie zwölf Mal, darunter bei allen Teams der Top Acht der Regionalliga-Tabelle. Zu Hause dagegen zeigt Lok sein anderes Gesicht, ist defensiv anfälliger und vorne weniger treffsicher. So wie am Mittwoch beim 1:2-gegen den Chemnitzer FC. Der Dr. Jekyll (Lok auf fremdem Platz) verwandelt sich daheim viel zu oft in den bösen Mr. Hyde.

