Lok Leipzig hofft im August auf Zuschauer, Dauerkartenverkauf steht aus

Leipzig. 3225 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen im Schnitt ins Bruno-Plache-Stadion letzte Saison. Der 1. FC Lok Leipzig rangierte damit auf Platz drei in der Regionalliga Nordost , nur Energie Cottbus (6220) und Rot-Weiß Erfurt (3604) lockten durchschnittlich mehr Fans zu ihren Spielen. Stadtrivale BSG Chemie landet auf Platz vier mit 3113 pro Partie. Die Traditionsklubs der Ost-Staffel sind angewiesen auf ihre treuen Besucher, ihre Heimspiele machen einen Großteil ihrer Einnahmen aus. Daher verwunderte es nicht wenige, dass die Saison bereits am 15. August starten wird – trotz Großveranstaltungsverbot.

Geisterspiele, so sind sich viele aus der Branche einig, können die klammen Viertligisten in den finanziellen Ruin stürzen. Damit bei Lok Leipzig bis zum 1. September dennoch Fans ihre Idole anfeuern und zuweilen beschimpfen können, prüfen die Probstheidaer gemeinsam mit der Stadt Leipzig, wie „bis zu 1000 Zuschauer unter Berücksichtigung von Hygiene-Regeln“ in das weitläufige Bruno-Plache zugelassen werden können, wie Geschäftsführer Martin Mieth dem Sportbuzzer bestätigt. Dies beträfe das erste Heimspiel am 23. August gegen den Berliner AK. Anfang August soll zudem der Dauerkartenverkauf für die neue Spielzeit anlaufen. Unklar ist noch, wie ab September mit möglichen Zuschauern verfahren wird.